После угроз о минировании эвакуировали десять больниц в Кемерово
В десять кемеровских больниц поступили анонимные электронные письма о минировании. Об этом говорится на сайте администрации Кемеровской области.
Как отмечается, из-за этого пришлось эвакуировать почти три тысячи человек — 2918 пациентов и сотрудников медучреждений.
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Уточняется, что информация о минировании поступала также в некоторые школы, гостиницы и административные здания. Подчеркивается, что ни одно сообщение не подтвердилось.
Ситуация находится под контролем правоохранительных органов.
Ранее была названа возможная причина пожара в Кемерово.