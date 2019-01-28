После угроз о минировании эвакуировали десять больниц в Кемерово

В десять кемеровских больниц поступили анонимные электронные письма о минировании. Об этом говорится на сайте администрации Кемеровской области.

Как отмечается, из-за этого пришлось эвакуировать почти три тысячи человек — 2918 пациентов и сотрудников медучреждений.

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Уточняется, что информация о минировании поступала также в некоторые школы, гостиницы и административные здания. Подчеркивается, что ни одно сообщение не подтвердилось.

Ситуация находится под контролем правоохранительных органов.

Ранее была названа возможная причина пожара в Кемерово.