В Москве ожидается самый продолжительный снегопад за зиму
Самый долгий снегопад за эту зиму начнется в столице в субботу, 26 января, и продлится около трех дней, сообщает ТАСС со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.
Отмечается, что снег начнется днем 26 января и продлится до 28 января. За это время выпадает не менее 20 мм осадков.
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«Также [в выходные] ожидается сильный ветер с порывами до 12-17 м/с, но вместе с тем температура повысится, будет примерно на 10°C теплее, чем сейчас», — рассказала Паршина.
Ранее москвичам предрекли выпадение пятой части месячной нормы осадков.