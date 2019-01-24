В Москве ожидается самый продолжительный снегопад за зиму

<img src="//img.gazeta.ru/files3/551/11636551/upload-SIZ_9760-pic905-895x505-27965.jpg">

Самый долгий снегопад за эту зиму начнется в столице в субботу, 26 января, и продлится около трех дней, сообщает ТАСС со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.

Отмечается, что снег начнется днем 26 января и продлится до 28 января. За это время выпадает не менее 20 мм осадков.

Реклама

«Также [в выходные] ожидается сильный ветер с порывами до 12-17 м/с, но вместе с тем температура повысится, будет примерно на 10°C теплее, чем сейчас», — рассказала Паршина.

Ранее москвичам предрекли выпадение пятой части месячной нормы осадков.