Адвокат Насти Рыбки ответил на вопрос о ее показаниях по делу

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Адвокат Александр Молохов, представляющий интересы Анастасии Вашукевич, более известной как Настя Рыбка, рассказал, что она не собирается давать показания по делу о причастности к занятиям проституцией. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Рыбке предъявят обвинения в изоляторе временного содержания после обеда.

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«Пока позиция такая же — 51-я статья («Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников». — Газета.Ru)», — сказал Молохов.

Ранее Рыбка заявила в зале суда, что ее знакомая секс-инструктор и блогер Саша Травка написала на нее заявление в полицию.