Задержаны подозреваемые во взрыве у храма УПЦ

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Правоохранители задержали в Сумах двух подозреваемых во взрыве пиротехники у входа в Спасо-Преображенский кафедральный собор канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу областного управления Нацполиции Украины.

Как отмечается, они оба — местные жители.

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В данный момент ведутся следственные мероприятия. У одного из задержанных было обнаружено пиротехническое средство, которое совпадает с тем, что было использовано при взрыве.

Ранее появилась информация о том, что у входа в Спасо-Преображенский кафедральный собор произошел взрыв.