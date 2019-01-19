Задержаны подозреваемые во взрыве у храма УПЦ
Правоохранители задержали в Сумах двух подозреваемых во взрыве пиротехники у входа в Спасо-Преображенский кафедральный собор канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу областного управления Нацполиции Украины.
Как отмечается, они оба — местные жители.
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В данный момент ведутся следственные мероприятия. У одного из задержанных было обнаружено пиротехническое средство, которое совпадает с тем, что было использовано при взрыве.
Ранее появилась информация о том, что у входа в Спасо-Преображенский кафедральный собор произошел взрыв.