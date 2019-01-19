Русский экзархат в Западной Европе не послушался Константинополя

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Русский экзархат Западной Европы, который был упразднен Константинопольским патриархатом, решил не подчиняться этому решению. Об этом сообщается на сайте структуры.

Согласно размещенной информации, многие священнослужители получили письма от греческого митрополита, в которых им приказано не поминать своего архиепископа и стать частью духовенства греческих митрополий.

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Уточняется, что действия Константинополя экзархат рассматривает как внешнее вмешательство. Кроме того, экзархат собирается обсудить решение Константинополя 23 января на генассамблее.

Ранее Константинопольский патриархат подтвердил, что принял решение упразднить Западноевропейский экзархат приходов русской традиции.