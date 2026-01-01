Матвиенко назвала новогоднюю атаку на кафе в Херсонской области «нравственным уродством»

Россия ожидает от мирового сообщества и лидеров других стран осуждения атаки на мирных жителей в Херсонской области. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, нападение на семьи с детьми в праздничную новогоднюю ночь является актом «абсолютного нравственного уродства», который она связала с «отсутствием морального права» у украинской верхушки представлять власть. Матвиенко отметила, что атака была совершена осознанно, с полной информацией о присутствии мирных отдыхающих в месте удара.

Спикер Совфеда также связала инцидент с гонениями на веру, отменой традиционных праздников и поддержкой нацизма на Украине. Она подчеркнула, что подобные действия лишь укрепляют российскую позицию и стремление к достижению целей спецоперации.

Матвиенко выразила соболезнования семьям погибших, пожелала скорейшего выздоровления раненым и поддержала их близких.

В Херсонской области 24 человека погибли и свыше 50 пострадали в результате удара дронов ВСУ по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Ранее появились кадры последствий атаки ВСУ на кафе и гостиницу в Херсонской области.