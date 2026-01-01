Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по кафе в Херсонской областиАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине

Матвиенко назвала новогоднюю атаку на кафе в Херсонской области «нравственным уродством»

Спикер Матвиенко потребовала реакции мирового сообщества на удар ВСУ в Хорлах
Пресс-служба губернатора Херсонской области/ТАСС

Россия ожидает от мирового сообщества и лидеров других стран осуждения атаки на мирных жителей в Херсонской области. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, нападение на семьи с детьми в праздничную новогоднюю ночь является актом «абсолютного нравственного уродства», который она связала с «отсутствием морального права» у украинской верхушки представлять власть. Матвиенко отметила, что атака была совершена осознанно, с полной информацией о присутствии мирных отдыхающих в месте удара.

Спикер Совфеда также связала инцидент с гонениями на веру, отменой традиционных праздников и поддержкой нацизма на Украине. Она подчеркнула, что подобные действия лишь укрепляют российскую позицию и стремление к достижению целей спецоперации.

Матвиенко выразила соболезнования семьям погибших, пожелала скорейшего выздоровления раненым и поддержала их близких.

В Херсонской области 24 человека погибли и свыше 50 пострадали в результате удара дронов ВСУ по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Ранее появились кадры последствий атаки ВСУ на кафе и гостиницу в Херсонской области.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27544603_rnd_4",
    "video_id": "record::cd5436b3-9723-4251-9e28-a719e246b0b5"
}
 
Теперь вы знаете
Как расхламить квартиру, если вещи начинают есть пространство и людей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+