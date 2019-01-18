С жителей Чечни списали 9 млрд долгов по газу
Заводской районный суд Грозного по требованию прокуратуры обязал компанию «Газпром межрегионгаз Грозный» списать долги с населения. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Чечни.
Прокуроры установили, что из-за срока давности сумма задолженности стала «безнадежной к взысканию».
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«В результате незаконного бездействия ответчика нереальная к взысканию задолженность населения за природный газ, превышающая 9 млрд. руб., в установленном порядке не была списана», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ответчик, нарушая закон, не составлял внутренние документы для взыскания долгов.