Самолет из Екатеринбурга в Москву вынужденно вернулся в аэропорт вылета

Летевший из Екатеринбурга в Москву рейс вернулся в аэропорт Кольцово. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам пресс-секретаря аэропорта Екатеринбурга Андрея Клименских, речь идет о рейсе N4-174, который вернулся в аэропорт вылета в 3.55 мск.

«Причиной возврата явилось подозрение на разгерметизацию салона воздушного судна через десять минут после взлета», — рассказали в авиакомпании Nordwind.

Ранее сообщалось, что на борту самолета, совершающего перелет между Сингапуром и Лондоном, был обнаружен скворец.