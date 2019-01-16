При нападении боевиков на отель в Найроби погибли граждане США и Британии
В столице Кении Найроби в результате нападения боевиков на отель погибли 15 человек, в их числе гражданин США и гражданин Британии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сотрудника местного морга.
Отмечается, что такой вывод был сделан по наличию документов, удостоверяющих личность. Еще 11 жертв нападения оказались кенийцами, а двое не имели при себе документов.
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В Госдепе подтвердили, что в Кении погиб гражданин США.
Комментариев от внешнеполитического ведомства Британии в настоящее время не поступало.
Ранее сообщалось, что террористы захватили город в Нигерии.