При нападении боевиков на отель в Найроби погибли граждане США и Британии

В столице Кении Найроби в результате нападения боевиков на отель погибли 15 человек, в их числе гражданин США и гражданин Британии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сотрудника местного морга.

Отмечается, что такой вывод был сделан по наличию документов, удостоверяющих личность. Еще 11 жертв нападения оказались кенийцами, а двое не имели при себе документов.

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В Госдепе подтвердили, что в Кении погиб гражданин США.

Комментариев от внешнеполитического ведомства Британии в настоящее время не поступало.

Ранее сообщалось, что террористы захватили город в Нигерии.