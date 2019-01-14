На Украине завершили расследование в отношении Вышинского

Досудебное расследование в отношении арестованного на Украине главы украинского филиала РИА «Новости» Кирилла Вышинского завершено, сообщается в фейсбуке прокуратуры.

По информации обвинителей, защита журналиста быдла уведомлена об окончании расследования 10 января.

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«[Защите] предоставлен доступ к материалам досудебного расследования», — говориться в сообщении прокуратуры.

Ранее стало известно, что суд отклонил апелляцию защиты на продление ареста Вышинского.