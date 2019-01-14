На территории Киево-Печерской лавры загорелось здание

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На территории Киево-Печерской лавры горит отдельно стоящее двухэтажное здание, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на государственную службу Украины по ЧС.

По информации ведомства, сообщение о пожаре в здании на улице Лаврской, 23 поступило в 17.17. По предварительной информации, здание принадлежит монастырскому комплексу Киево-Печерской лавры.

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«Предварительно, пожар начался в одной из комнат на втором этаже с последующим распространением огня на крышу», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что по состоянию на 18.00 площадь возгорания составляет 200 кв. м.

Ранее на Украине заявили о пропаже икон из Киево-Печерской лавры.