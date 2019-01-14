СК изъял документы в управляющей компании обрушившегося в Шахтах дома
Следователи изъяли документы в управляющей компании, которая занималась частично обрушившимся жилым домом в городе Шахты. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление министра жилищно-коммунального хозяйства региона Андрея Майера.
Он подтвердил, что в данный момент идут «выемки» документов.
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«Всю информацию, все документы по работе управляющей, по моей информации, изъяли», — сказал Майер.
Министр добавил, что это произошло утром.
Ранее в МЧС сообщали, что под завалами на месте взрыва в Шахтах остаются четыре человека.
В городе Шахты в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв бытового газа. В здании обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами. На месте инцидента работают спасатели.