Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что раздор между украинскими гражданами из-за временно отмены оказания консульских услуг никак не поможет решить проблемы Вооруженных сил Украины на фронте. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сначала из офиса Владимира Зеленского обещают решить вопрос демобилизации и ротации для сотен тысяч солдат, воюющих в окопах. Затем – их цинично кидают прямо на том же заседании Рады, где военные выступают и рассказывают о проблемах ВСУ», — сообщил Дубинский.

По его словам, военные «тонут в созданном же властью искусственном скандале» по отказу в паспортах для украинцев за рубежом.

До этого сообщалось, что «Бункерный раздор» между президентом Украины Владимиром Зеленским и мэром Киева Виталием Кличко может быть подготовкой к президентским выборам. Ронцхаймер уверен, что Зеленский имел в виду Кличко, когда сказал о «нокауте», комментируя закрытые бомбоубежища в Киеве во время российского обстрела.

Когда Владимиру Зеленскому задали вопрос о последствиях закрытых бомбоубежищ в Киеве, он ответил: «Я бы сказал, что может быть нокаут!» Bild отмечает, что неоднократно высказывались предположения, что Кличко может баллотироваться против Зеленского на президентских выборах. Поэтому атаки Зеленского воспринимаются в Киеве и как критика возможного конкурента.

Ранее на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием временно отстранить Виталия Кличко от исполнения обязанностей мэра Киева.