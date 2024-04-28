В ВОЗ заявили об удвоении заболеваемости кори во всем мире за год

За 2023 год во всем мире зарегистрировали почти вдвое больше случаев заболевания корью по сравнению с 2022 годом. Об этом говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), представленном на Глобальном конгрессе Европейского общества клинической микробиологии и инфекционных заболеваний (ESCMID) в Барселоне.

Согласно данным ВОЗ, за прошлый год врачи выявили 321582 заражений корью, что на 88% выше показателя 2022 года (171153 заболевших).

В ВОЗ отметили, что с декабря 2022 года по ноябрь 2023 года число пострадавших от сильных вспышек кори стран увеличилось в три раза — с 17 до 51. Под сильными вспышками понимается устойчивый уровень в 20 и более случаев заболевания на 1 млн населения на протяжении 12 месяцев.

С начала 2024 года в мире зарегистрировали около 94481 случаев кори. Из них 45% приходится на Европейский регион ВОЗ. Йемен, Азербайджан и Кыргызстан оказались странами с самым высоким уровнем заболеваемостью на глобальном уровне.

По словам представителей ВОЗ, странам необходимо усиливать кампании по вакцинации от кори. К 2022 году на фоне пандемии COVID-19 количество сделанных прививок от кори во всем мире снизилось на 3%. В результате защиту от болезни не получили 33 млн детей.

Специалисты рассчитывают, что вакцинация от кори позволит предотвратить 50 млн летальных исходов к 2030 году.

Ранее эксперты подсчитали, что в России 78% населения обладают иммунитетом к кори.