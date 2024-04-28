В Германии назвали причину отказа ВСУ от танков Abrams

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отказываются от использования танков Abrams американского производства из-за завышенных ожиданий. Об этом заявил журналист Кристоф Ваннер в YouTube-канале издания Die Welt.

«Вероятно, они не принесли того, чего от них ожидали, поэтому сейчас временно отказываются от еще нетронутых танков Abrams», — заявил журналист.

Таким образом он прокомментировал информацию об отводе Украиной Abrams с линии фронта. Ваннер отметил, что использование танков осложняется из-за использования российскими военными FPV-дронов и дронов-камикадзе.

До этого индийское издание Hindustan Times сообщило, что ВСУ пришлось отвести американские танки Abrams в тыл из-за атак БПЛА Вооруженных сил РФ. Это решение стало «огромным позором» для американской боевой машины, говорится в материале.

Британская газета The Telegraph отметила, что в НАТО обеспокоены уничтожением танков Abrams российскими войсками на Украине, поскольку уязвимость машин может говорить о ненадежности границ стран блока.

Ранее польский генерал заявил, что РФ продолжит уничтожение западных танков.