Музыкантов «Коррозии металла» оставили в изоляторе до суда

Фронтмена рок-группы «Коррозия металла» Сергея Троицкого «Паук» и двух гитаристов, ранее задержанных по обвинению в пропаганде нацистской символики, оставят в изоляторе временного содержания Нижнего Новгорода до суда. Об этом рассказала концертный директор музыкального коллектива Мария Рунова, чьи слова приводит ТАСС.

По словам Руновой, судебные заседания по административным делам назначены на 29 апреля.

«Заседания, скорее всего, пройдут уже завтра в одном из судов города», — заявила директор группы.

О задержании музыкантов стало известно ночью 28 апреля. Силовики нагрянули в клуб «Ненависть» в Нижнем Новгороде и увезли артистов на допрос. По данным журналистов, посетителей клуба заставили лечь на пол, а тех, кто делал это слишком медленно, избивали. В числе пострадавших оказалась директор «Коррозии» Мария Рунова, у которой после случившегося диагностировали сотрясение. Кроме того, ушиб пальца получил один из организаторов мероприятия. Рокерам вменяют пропаганду нацистской символики.

Ранее Рунова рассказала «Газете.Ru», что ворвавшиеся на концерт в Нижнем Новгороде силовики вели себя очень жестко.