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Вокалист «Коррозии металла» прокомментировал причину задержания

Лидер «Коррозии металла»: нацистскую символику не пропагандируем, не разбираемся

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Andrey Titov/Global Look Press

Фронтмен российской рок-группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий («Паук»), ранее задержанный за демонстрацию нацистской символики, заявил, что претензии правоохранителей могли быть «к черепам и костям» на одежде, а запрещенную символику музыканты не пропагандируют, так как не разбираются в этом. Его слова передает РИА Новости.

«Мы нацистскую символику не пропагандируем, не разбираемся в ней», — рассказал исполнитель.

По его мнению, в культуре присутствует большое количество гротеска, черепов, костей, и «любое действие можно по-разному интерпретировать».

Музыкант подчеркнул, что у коллектива «не было никаких проблем».

«Мы постоянно играли концерты на благо людей, радостной жизни, русского человека», — утверждает Троицкий.

Согласно информации агентства, два гитариста рок-группы, задержанные вместе с «Пауком», также рассказали, что не демонстрировали нацистскую символику.

О задержании музыкантов стало известно ночью 28 апреля. Силовики нагрянули в клуб «Ненависть» в Нижнем Новгороде и увезли артистов на допрос. По данным журналистов, посетителей клуба заставили лечь на пол, а тех, кто делал это слишком медленно, избивали. В числе пострадавших оказалась директор «Коррозии» Мария Рунова, у которой после случившегося диагностировали сотрясение. Кроме того, ушиб пальца получил один из организаторов мероприятия.

Ранее директор рок-группы «Коррозия металла» рассказала «Газете.Ru», что ворвавшиеся на концерт в Нижнем Новгороде силовики вели себя очень жестко.

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