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«Ахмат» разгромил «Пари НН», забив пять мячей

«Ахмат» со счетом 5:1 разгромил «Пари НН» в 26-м туре РПЛ

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Грозненский «Ахмат» разгромил «Пари Нижний Новгород» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном, завершилась победой хозяев с результатом 5:1.

В составе победителей отличились Мохамед Конате, который оформил дубль, Владислав Камилов, Милош Шатара и Лечи Садулаев. Единственный мяч нижегородской команды забил Николоз Кутателадзе.

Таким образом, «Ахмат» одержал третью победу подряд. «Пари Нижний Новгород», в свою очередь, потерпел шестое поражение подряд. В турнирной таблице национального первенства грозненская команда идет на десятом месте, набрав 29 очков. Нижегородцы расположились на позицию ниже, набрав на балл меньше.

В следующем туре «Ахмат» в выездном матче сыграет с «Краснодаром». Игра состоится 4 мая, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. «Пари Нижний Новгород» в домашнем матче сыграет с московским «Спартаком», встреча состоится 5 мая, начало игры — 19:00 по московскому времени.

Ранее «Спартак» и «Локомотив» объявили стартовые составы на матч РПЛ.

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