Клуб РПЛ избавится от тренера после шестого поражения подряд

«Пари Нижний Новгород» уволит главного тренера Сергея Юрана после поражения от грозненского «Ахмата» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «Матч ТВ».

Встреча, которая состоялась на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном, завершилась победой хозяев с результатом 5:1. Это поражение стало для подопечных Юрана шестым в Российской премьер-лиге подряд. Команда идет на 11-м месте в турнирной таблице национального первенства, набрав за 26 матчей 28 баллов.

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в комментарии Sport24 сообщил, что решение о судьбе главного тренера команды будет принято 28 апреля.

«В настоящее время проходит обсуждение совета директоров клуба по всей этой ситуации. Безусловно, вопросы к тренерскому штабу есть, но пока официального заявления по увольнению Сергея Юрана нет», — отметил он.

Юран возглавлял «Пари НН» с апреля 2023 года. В прошлом сезоне команда заняла 13‑е место и в стыковых матчах с «Родиной» сохранила место в РПЛ.

«Пари Нижний Новгород» в следующем матче сыграет с московским «Спартаком», встреча состоится 5 мая, начало игры — 19:00 по московскому времени.

Ранее «Спартак» и «Локомотив» объявили стартовые составы на матч РПЛ.