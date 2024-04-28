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ВСУ нанесли удар по храму под Донецком в момент службы

РИА: ВСУ ударили кассетным боеприпасом по храму под Донецком во время службы

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Reuters

ВСУ нанесли удар кассетным боеприпасом по храму в поселке Александровка под Донецком в момент службы по случаю Вербного воскресенья. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава городской администрации Донецка Алексей Кулемзин, выехавшая на место происшествия машина скорой помощи не смогла добраться до храма, поскольку подверглась атаке украинского беспилотника. Пострадал фельдшер.

«Часов в 10 где-то, только воду привезли, слава богу. Началось возле школы… а потом начали, целились по храму, женщина — директор кладбища… вот погибла», — рассказал житель поселка Александровка.

До этого сообщалось, что центр первичной медико-санитарной помощи №10 и многоквартирный жилой дом пострадали в Донецке от обстрела Вооруженных сил Украины.

На месте обстрела были найдены осколки артиллерийских снарядов калибра 155 мм. По сообщению сотрудников центра, никто не пострадал.

Незадолго до этого президент Владимир Путин заявил, что Россия готова навести порядок в Донбассе. Он признался, что на страдания жителей региона после 2014 года больно смотреть, местные жители прошли через тяжелейшие испытания.

Ранее в Донецке сообщили о повреждении домов и школы после обстрела.

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