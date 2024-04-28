В Турции рассказали о выгодных сделках с Россией

Сделки по поставке газа с Россией помогли Турции избежать энергетического кризиса. Об этом заявил министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар, слова которого передает британская газета Financial Times.

«Конкурентоспособные сделки с Россией помогли Турции избежать энергетического кризиса, охватившего западные страны», — сказал он.

Financial Times пишет, что РФ остается крупнейшим поставщиком природного газа в Турцию, на долю которой приходилось более 40% его потребления в прошлом году.

24 апреля издание Bloomberg писало, что Россия будет продавать газ Китаю на 28% дешевле, чем европейским потребителям.

21 апреля глава Гагаузии Евгения Гуцул выразила мнение, что вопрос поставок российского газа на территорию автономии Молдавии по льготным ценам скоро решится.

До этого глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что Киев не намерен спешить отказываться от транзита российского газа на фоне скорого истечения контракта с Москвой, по его словам, сама Украина вряд ли будет вести соответствующие переговоры с Россией, однако это может сделать ЕС.

Ранее «Газпром» сообщил об объеме транзита газа в Европу через Украину.