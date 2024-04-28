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Рублев вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде

Рублев победил Давидович-Фокину в третьем круге «Мастерса» в Мадриде

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ISSEI KATO/REUTERS

Российский теннисист Андрей Рублев пробился в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Мадриде, обыграв представителя Испании Алехандро Давидович-Фокину.

Встреча, которая продолжалась 2 часа 4 минуты, завершилась в двух сетах с результатом 7:6 (12:10), 6:4. Примечательно, что на тай-брейке в первом сете российский теннисист сумел отыграться со счета 0:5.

Рублев выполнил пять эйсов, реализовал два брейк-пойнта из семи и допустил одну двойную ошибку. На счету Давидович-Фокины три подачи навылет, один реализованный брейк-пойнт из шести и три двойные ошибки.

В следующем круге Рублев, который занимает восьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), сыграет с с 25-й ракеткой мира из Нидерландов Таллоном Грикспором.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на ОИ во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее Мирра Андреева побила рекорд турниров WTA-1000.

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