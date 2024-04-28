Костомаров рассказал о сложностях на льду после ампутаций

Олимпийский чемпион — 2006 в танцах на льду Роман Костомаров рассказал, с какими сложностями столкнулся после ампутации конечностей. Его слова приводит RT.

«Сейчас ты в большей степени пытаешься нащупать баланс на льду, найти те вещи, которые реально можешь воплотить в жизнь. Далеко не все сейчас можно сделать, так как отсутствует та часть ноги, которая в принципе дает чувство льда, чувство конька, зубца, пятки…» — заявил Костомаров.

В начале января 2023 года Роман Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем он проходил лечение в Коммунарке. Ему ампутировали части рук и ног.

17 декабря 2023 года Костомаров принял участие в шоу хореографа Ильи Авербуха «Вместе и навсегда», выйдя на лед на коньках.

Своим примером фигурист вдохновил многих людей. После операций и протезирования он часто показывает свои тренировки в тренажерном зале и бассейне.

Ранее Костомаров рассказал, что с удовольствием хотел бы сделать, если бы у него были руки.