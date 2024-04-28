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Папа Римский обратился к молодежи с призывом отказаться от телефонов

Папа Римский призвал молодежь отказаться от телефонов и взять жизнь в свои руки

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Vatican Media/Reuters

Молодежи нужно отказаться от мобильных телефонов, чтобы знакомиться с людьми — с таким призывом выступил Папа Римский Франциск. Его слова передает Vaticannews.

«Ты без страха иди против течения: возьми жизнь в свои руки, поставь себя на кон, выключи телевизор и открой Евангелие, оставь свой мобильный телефон и знакомься с людьми!» — сказал он.

25 апреля Папа Римский Франциск призвал страны, находящиеся в состоянии войны, прекратить боевые действия и обратиться к мирным переговорам. А до этого он призвал Иран и Израиль не вовлекаться в спираль насилия.

В начале месяца Ватикан выступил против трансгендерного перехода, суррогатного материнства и преследования геев.

Ранее на Пасху в нескольких метрах от папы Франциска упала огромная икона Христа.

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