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В РФ считают, что Запад не готов признать провал санкций против России

Спикер Госдумы Володин назвал санкции против РФ причиной остановки роста в ЕС

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Рост экономик европейских государств прекратился, санкции против России ударили по Европе, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Рост прекратился экономики европейских государств. Вот в этом году, по прогнозам, Германия - 0,2%. Это о чем говорит? Все. Те санкции, которые объявлены против России, ударили в первую очередь по европейским государствам», — сказал председатель нижней палаты парламента.

После начала специальной военной операции РФ на Украине Запад ввел беспрецедентно масштабные санкции против Москвы. Нарушение логистических цепочек привело к резкому росту цен на топливо и продовольствие, в том числе в странах Европы и США.

В России неоднократно заявляли, что страна успешно справляется с санкционным давлением, а на Западе не хватает мужества признать провал ограничительных мер против РФ. При этом в самих западных странах звучали мнения о неэффективности антироссийских санкций.

До этого политолог Юрий Кот высказал мнение, что ЕС не в состоянии прекратить торговлю с Россией.

Ранее стало известно о планах ЕС лишить Венгрию права голоса.

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