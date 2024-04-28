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В ДНР рассказали о значимости взятия Новобахмутовки для ВС РФ

Советник главы ДНР: взятие Новобахмутовки поможет наступлению РФ в Красногоровке

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Алексей Майшев/РИА Новости

Переход села Новобахмутовка под контроль Вооруженных сил (ВС) России позволит усилить поддержку российских военных, занятых штурмом Красногоровки. Об этом заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, чьи слова приводит ТАСС.

«Новобахмутовка открывает нашим артиллеристам возможность поддерживать наши силы, которые сейчас штурмуют Красногоровку. Сократилась дальность, усилилось давление на противника», — отметил Кимаковский.

По его словам, находящиеся в соседних населенных пунктах бойцы ВСУ также попадают под огонь российской артиллерии, что делает положение украинских сил на данном участке фронта все более плачевным.

28 апреля в Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ освободили село Новобахмутовка в Донецкой народной республике.

До этого полковник службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков заявил, что закрепление российских военных в Очеретино означает, что населенный пункт скоро падет.

Ранее в США предрекли ВСУ потерю нескольких населенных пунктов в ДНР.

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