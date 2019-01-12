Ликвидированные в Дагестане боевики вербовали молодежь в ИГ

Боевики, ликвидированные в Дагестане в пятницу, 11 января, были причастны к вербовке молодежи в ряды «Исламского государства» (организация запрещена в России). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на НАК.

Омечается, что во время операции был также задержан один человек.

Реклама

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий органами безопасности также задержан уроженец Каспийска, привлекавшийся ранее к уголовной ответственности за оказание пособнической помощи бандитам и посягательства на жизнь сотрудников органов внутренних дел», — говорится в сообщении.

Задержанный дал признания о создании террористической ячейки, а также о планах ее членов.

Ранее НАК сообщил о ликвидации троих боевиков в Дагестане.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.