Виктория Скрипаль уверена, что экс-полковника ГРУ нет в живых

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Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория выразила уверенность, что ее родственника уже нет в живых. Об этом сообщает RT.

Она пояснила, что ее дядя мог бы найти возможность как-то о себе заявить.

«Пока вот есть иллюзия того, что он живой, Россию можно очень хорошо шантажировать этим. Вот, у нас есть живые, он еще живой, вот такие вот мы добрые, мы вот ведем себя так прекрасно», — заявила Виктория Скрипаль.

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Племянница Сергея Скрипаля также рассказала, что последний раз она общалась со своей двоюродной сестрой Юлией 24 июля.

«У нас с бабушкой в один день день рождения, так что поэтому вот она поздравила бабушку, мы с ней поговорили... И все, больше на связь она не выходила», — подчеркнула Виктория Скрипаль.

Ранее сообщалось, что британская газета Telegraph рассказала о жизни Скрипалей после покушения.