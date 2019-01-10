В аэропортах Москвы отменили и задержали более 30 рейсов

В московских аэропортах отменили и задержали 33 рейса. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Согласно информации на 00.24 мск, в Домодедово отменили девять рейсов и задержали еще шесть. В Шереметьево задержаны пять рейсов, а во Внуково — пять задержано и семь отменено.

Ранее синоптики сообщали, что в столичном регионе ожидается потепление. Из-за влияния циклона из Северной Атлантики, в воскресенье, 13 января, температура может подняться до -1°C.