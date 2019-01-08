Филарет заявил, что сохранит свой статус

Бывший лидер одной из неканонических церковных структур Украины, раскольник Филарет Денисенко заявил, что останется патриархом. Об этом сообщает УНИАН.

«Сегодня имеем предстоятеля Блаженнейшего митрополита Епифания, который является предстоятелем Украинской православной церкви, но я остаюсь патриархом», — заявил Филарет.

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Он также отметил, что получение томоса об «автокефалии ПЦУ» является радостным событием.

Ранее Филарет заявил, что украинская церковь имеет претензию на патриархат.