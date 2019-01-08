Путин успокоил расплакавшуюся девочку и попал на видео
В ходе своего визита в Петропавловскую крепость в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин успокоил девочку, которая расплакалась из-за того, что не успела сфотографироваться с ним. Об этом в своем твиттере написал корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов.
Он также опубликовал видеозапись того, как уже севший в машину президент вышел из нее, чтобы сфотографироваться вместе с девочкой.
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«Чего ты заплакала?» — сказал Путин.
После этого глава государства попросил сфотографировать их.