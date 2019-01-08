У Гонконга загорелся нефтяной танкер

У берегов гонконгского острова Ламма загорелся нефтяной танкер. Об этом сообщает South China Morning Post.

Инцидент произошел около 11.30 по местному времени (6.30 мск). На место прибыли экстренные службы. В результате пожара погиб один человек, 21 были спасены из воды.

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«Первоначальная проверка показала, что произошел взрыв, и некоторые люди упали в воду с судна», — заявил представитель полиции.

Ранее сообщалось, что в порту Сахалина танкер протаранил причал.