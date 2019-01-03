Иран выразил соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске

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Официальный представитель иранского МИДа Бахрам Касеми выразил соболезнования в связи с частичным обрушением панельного многоквартирного дома в Магнитогорске. Заявление чиновника опубликовано на сайте МИД Ирана.

Касеми заявил, что испытывает «глубокое сожаление» из-за инцидента в Магнитогорске. Также официальный представитель принес соболезнования правительству, «народу России» и семьям жертв трагедии.

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Ранее в Латвии выразили соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске.

По последним данным, жертвами частичного обрушения жилого дома в Магнитогорске стали 33 человека, судьба еще восьми человек неизвестна. Поисковая операция продолжается.