Иран выразил соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске
Официальный представитель иранского МИДа Бахрам Касеми выразил соболезнования в связи с частичным обрушением панельного многоквартирного дома в Магнитогорске. Заявление чиновника опубликовано на сайте МИД Ирана.
Касеми заявил, что испытывает «глубокое сожаление» из-за инцидента в Магнитогорске. Также официальный представитель принес соболезнования правительству, «народу России» и семьям жертв трагедии.
Реклама
Ранее в Латвии выразили соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске.
По последним данным, жертвами частичного обрушения жилого дома в Магнитогорске стали 33 человека, судьба еще восьми человек неизвестна. Поисковая операция продолжается.