Россиянин украл кролика для беременной жены и попал под суд

Житель Бурятии стал фигурантом уголовного дела после попытки сделать подарок беременной супруге. Об этом сообщает управление МВД по региону.

34-летний мужчина из Улан-Удэ приехал в Улан-Удэ, чтобы выбрать возлюбленной презент. Однако по дороге в город он познакомился с другой женщиной, с которой отправился в питейное заведение и провел там некоторое время.

Позже он вспомнил о цели приезда и вместе с новой знакомой пришел в зоомагазин. На кадрах заметно, как посетитель открывает клетку, берет кролика, и, спрятав под одежду, выносит из точки. Позже он подарил животное возлюбленной.

За некоторое время до закрытия зоомагазина работница заметила пропажу и обратилась в полицию. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого, в его отношении возбудили дело.

«Сумма причиненного ущерба составила 3,5 тысячи рублей», – сообщается в публикации.

Выяснилось, что ранее фигурант уже привлекался к ответственности за имущественные преступления. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Животное тем временем передали шестилетней девочке, семья которой забронировала его до похищения.

Ранее полиция изъяла более 25 кг наркотиков, замаскированных под рождественские подарки.