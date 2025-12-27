Сенатор Косачев: не все в США настроены на сотрудничество с Россией

Диалог между Россией и США является необходимым, однако не все в Вашингтоне хотят сотрудничать с Москвой. Об этом заявил сенатор Константин Косачев, сообщает РИА Новости.

«Крайне важно выйти на самостоятельный двусторонний диалог между Россией и США, который должен иметь самоценный характер и не зависеть от третьих сторон», — заявил сенатор.

При этом он отметил, что в Соединенных Штатах есть силы и факторы, которые в этом не заинтересованы. В частности, демократы из США все еще настроены негативно в отношении России, подчеркнул парламентарий.

До этого заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что у России и Соединенных Штатов есть значительная схожесть в установках того, что могло бы стать каркасом договоренностей для урегулирования конфликта на Украине. Он «поостерегся» заявлять, что государства в этом вопросе действуют в унисон, однако и «диссонанса нет прямого». По его словам, если сопоставить, где находились отношения до прихода администрации Дональда Трампа в Белый дом с нынешним моментом, то «это большое движение вперед».

Ранее на денацификацию Украины отвели десятилетия.