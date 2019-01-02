Белорусского журналиста выдворили из Украины за «антиукраинскую» пропаганду

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Служба безопасности Украины(СБУ) выдворила из страны белорусского журналиста Павла Карназыцкого за «антиукраинскую» пропаганду. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как отмечается, он не сможет приехать на территорию государства в течение трех лет.

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«2 января 2019 иностранца принудительно возвратили в Белоруссию с запретом въезда на Украину сроком на три года», — подчеркнули в СБУ.

Подчеркивается, что журналист проживал на территории государства нелегально и распространял «антиукраинскую пропаганду». Также он публиковал материалы на ресурсах, которые контролируются самопровозглашенными Донецкой и Луганской народной республиками(ДНР и ЛНР).

Ранее сообщалось, что в ДНР заявили о взятии в плен украинского военного, выдавшего планы ВСУ.