В МЧС рассказали о ходе спасательных работ в Магнитогорске

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Спасателям удалось демонтировать одну из стен многоквартирного дома в Магнитогорске, которая представляла серьезную угрозу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«Произведен демонтаж одной из стен разрушенного здания (с 3 по 6 этаж), представляющей наибольшую угрозу для спасательных подразделений», — отметили в МЧС.

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Как отмечается, на месте трагедии продолжается разбор завалов.

«Спасатели вручную разбирают завалы, задействована спецтехника», — подчеркнули в МЧС.

Ранее сообщалось, что число жертв трагедии в Магнитогорске возросло до 24 человек.