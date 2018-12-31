Патриарх Кирилл призвал верующих молиться об Украине и верить в добро

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил новогодний молебен в храме Христа Спасителя и попросил верующих молиться о разрешении церковного кризиса на Украине, не забывать делать добро, сообщает РИА «Новости»

«Когда мы желаем друг другу нового счастья в новом году, обычно это значит, что мы желаем добра, желаем, чтобы было меньше греха в нашей жизни, меньше обмана, злобы ... Не бывает счастья там, где зло и обман, это очень важно понять», — сказал патриарх Кирилл перед началом богослужения.

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Он пожелал собравшимся в кафедральном соборе «иметь силы совершать добро» и распространять его вокруг себя и верить в счастье.

Он попросил «особенно молиться» о «братьях и сестрах Русской церкви на Украине», которые проходят через тяжелой период своей новейшей истории.