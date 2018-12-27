В Москве задержали мужчину с десятками маленьких крокодилов и пауками-тарантулами

Начальник таможенного поста аэропорта Внуково Андрей Герасимов проинформировал о задержании пассажира из Мексики, который перевозил крокодилов и пауков-тарантулов. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

По его словам, инцидент произошел 26 декабря.

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«…пассажир из Канкуна пытался провезти 33 маленьких крокодилов и шесть пауков-тарантулов», — сказал Герасимов.

Уточняется, что пассажир был задержан, а животные в настоящее время находятся в специализированном центре передержки.

Ранее сообщалось, что гражданин Китая попытался провезти в Москву более 400 упаковок с предметами стоматологии.