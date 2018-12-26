Путин подписал закон, позволяющий россиянам бесплатно рыбачить

Российский президент Владимир Путин подписал закон о любительской рыбалке, позволяющий бесплатно ловить рыбу в личных целях. Текст документа размещен на интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, россияне могут бесплатно ловить рыбу в личных целях. При этом на Дальнем Востоке, в также в районах Севера и Сибири для рыбной ловли можно использовать сети. При этом запрещается применять для рыболовства электроток, а также химические и взрывчатые вещества.

Ранее сообщалось, что Госдума спустя пять лет приняла закон о любительской рыбалке.