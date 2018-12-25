Прохожего затянуло в уборочный механизм трактора на северо-западе Москвы

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Представители управления ГИБДД по Москве сообщили о том, что пешеход на северо-западе Москвы погиб после того, как его затянуло в уборочный механизм трактора, передает агентство городских новостей «Москва».

«Сегодня утром в 7:23 по адресу: ул. Таллинская, д. 9 водитель трактора осуществлял уборку территории. Проходящий мимо пешеход 1999 г. рождения запрыгнул на заднюю конструкцию механической щетки, после чего его затянуло в уборочный механизм», — рассказали в ГИБДД.

Мужчина скончался на месте от полученных телесных повреждений. По факту произошедшего организована проверка.