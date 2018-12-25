Президент Мексики отреагировал на гибель губернатора при крушении вертолета

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что обязуется провести расследование по факту крушения вертолета, в результате которого погибла губернатор штата Пуэбла Марта Эрика Алонсо.

«Я беру на себя обязательство расследовать причины, рассказать правду о произошедшем и действовать соответствующим образом», — заявил он.

Лопес Обрадор выразил глубокие соболезнования родственникам Алонсо и ее супруга, сенатора Рафаэля Морено Валье, который также погиб при крушении.