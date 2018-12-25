В полиции подтвердили угрозу теракта в Барселоне

Представитель каталонской полиции подтвердил, что сотрудники правоохранительных органов получили сведения о возможной террористической угрозе, передает ТАСС.

В настоящее время полицейские ведут поиск подданного Марокко, который, вероятно, намеревался устроить атаку в Барселоне во время новогодних праздников.

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Ранее Госдеп предупредил граждан США о возможности терактов в Барселоне во время праздников.

В ведомстве также отметили, что террористы могут атаковать «практически без предупреждения».