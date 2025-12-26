Появились кадры с прикрытым «одуванчиком» российским танком Т-80БВМ

Военный корреспондент Александр Сладков показал российский танк Т-80БВМ, защищенный от атак дронов необычной конструкцией. Кадры появились в Telegram-канале журналиста.

На видео запечатлена машина с относительно легким решетчатым «мангалом», прикрывающим верхнюю полусферу. Также к танку присоединили большое количество расплетенных металлических тросов, которые Сладков назвал «одуванчиком».

«Вот этот дизайн, на сегодня, самая действенная защита танка от дронов-камикадзе и коптеров-бомбардировщиков», — отметил корреспондент.

Кроме того, специалисты оснастили Т-80БВМ массивным экраном с блоками динамической защиты «Контакт». Ими решили прикрыть корму корпуса.

Также на кадрах видно, что машина получила несколько дымовых шашек, используемых для маскировки.

25 декабря министерство обороны РФ сообщило, что на одном из направлений фронта экипаж российского танка Т-72Б3М взял удар на себя, чтобы дать возможность штурмовым группам группировки войск «Север» пройти и уничтожить опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ). По машине били артиллерия и беспилотники. Тем не менее задача была выполнена, и огневой группе удалось зайти на позиции ВСУ и закрепиться, рассказал командир взвода с позывным «Штора».

Ранее российский оператор дронов уничтожил танк Leopard и остановил колонну ВСУ.