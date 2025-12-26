На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Забайкалье пресечена деятельность незаконной майнинговой фермы

В Забайкальском крае выявили незаконно подключенную к сетям майнинговую ферму
Владимир Астапкович/РИА Новости

В Забайкальском крае сотрудники полиции и ФСБ выявили незаконную майнинговую ферму, которая принесла ущерб уранодобывающему предприятию на пять млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ.

«В ходе совместных оперативно-следственных мероприятий была выявлена сеть специализированного вычислительного оборудования, используемого для майнинга криптовалюты», — говорится в сообщении.

По данным агентства, питание обеспечивалось за счет электроэнергии, полученной методом несанкционированного подключения к электросетям ПАО «ППГХО». Отмечается, что причиненный ущерб сетям региона составил свыше пяти млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по факту причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием в особо крупном размере. Оборудование было изъято в ходе обысков, причастных к организации незаконной деятельности ищут.

25 декабря СК по Ингушетии направил в суд уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении майнера, который похитил электричество почти на 30 млн рублей. По версии следствия, житель города Сунжа приобрел оборудование для майнинга криптовалют и установил его в нежилом помещении на улице Энгельса, причинив энергоснабжающему предприятию ущерб на сумму в 28,5 млн рублей.

Ранее в России предложили ввести уголовную ответственность за незаконный майнинг.

