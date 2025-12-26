На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские военные ликвидировали командира ВСУ в Харьковской области

ТАСС: командир мотопехотного взвода ВСУ ликвидирован в Харьковской области
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военнослужащие ликвидировали командира мотопехотного взвода 22-й отдельной механизированной бригады и личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщил источник в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, бойцы Вооруженных сил (ВС) России уничтожили взводный опорный пункт 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Уды.

«Подтверждены большие потери среди личного состава. Кроме того, ликвидирован командир мотопехотного взвода в звании младшего лейтенанта», — сказал он.

22 декабря в Минобороны России сообщили, что российские военные взяли под контроль населенный пункт Вильча в Харьковской области. По данным ведомства, задачу выполнили подразделения группировки российских войск «Север».

Бойцы этой же группировки в тот день нанесли поражение личному составу и технике трех бригад и одного полка ВСУ в Сумской области. Целями для ударов стали места скопления украинских солдат вблизи населенных пунктов Рыжевка, Писаревка, Алексеевка, Бояро-Лежачи, Грабовское и Андреевка.

Ранее российские военные ликвидировали командиров ВСУ в районе Павловки.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
