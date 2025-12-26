На Алтае загорелась турбаза

Пожар произошел на территории туристической базы в республике Алтай. Об этом сообщило главное управление МЧС России по региону в Telegram-канале.

«Огнеборцы ликвидируют пожар на туристической базе «Юность», — говорится в заявлении.

Иная информация о происшествии в данный момент выясняется.

25 декабря в городе Щекино в Тульской области загорелся цех по производству сэндвич-панелей. Изначально огонь распространился на площади 2000 квадратных метров, но с течением времени площадь пожара увеличилась до 4500 квадратных метров. На место происшествия выезжали 50 сотрудников экстренных служб и 13 единиц техники, включая пожарный поезд.

Из здания эвакуировали 12 человек. Впоследствии огнеборцы смогли ликвидировать открытое горение, а затем полностью потушить возгорание. Никаких сведений о пострадавших не поступало, рассказали в региональном управлении МЧС России.

В тот же день в Невском районе Санкт-Петербурга произошел пожар в двухэтажном здании. По данным Telegram-канала «78 | НОВОСТИ», пламя охватило бывшее общежитие коридорного типа. На месте работали сотрудники экстренных служб.

Ранее в Москве потушили пожар в бизнес-центре.