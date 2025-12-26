На Украине захотели, чтобы армию в 800 тысяч человек финансировала Европа

Армию Украины в 800 тысяч человек должна финансировать вся Европа. С таким заявлением выступил советник офиса президента Михаил Подоляк в интервью «Новости. Live».

«Кто должен финансировать? Мы считаем, что это армия сдерживания, вооруженные силы сдерживания по восточной границе. И в этом должна быть заинтересована вся Европа, и инвестиции должны быть общими», — заявил Подоляк.

При таком сценарии «это будет совсем другой формат, совсем другое финансирование», указал он. В то же время политик заметил, что окончательная формула должна быть согласована с европейскими партнерами.

25 ноября газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников писала, что Украина в рамках мирного договора по урегулированию конфликта с Россией согласилась сократить численность своей армии до 800 тысяч военных.

В первоначальной версии мирного плана, составленного США, численность ВСУ предлагалось сократить до 600 тысяч человек. Однако европейские страны не согласились с этим пунктом, посчитав, что это сделает страну «уязвимой для будущих нападений». В связи с этим они предложили повысить лимит до 800 тысяч.

Ранее в России предрекли снижение возраста мобилизации на Украине.