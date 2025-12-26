«Не надо ждать чуда»: Тутберидзе о подготовке учениц на чемпионате России

Тренер Этери Тутберидзе в интервью Okko прокомментировала выступление своей ученицы Дарьи Садковой на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

«Я не ругаю, это их спортивная карьера, это их судьба, но где-то пытаюсь им объяснить, что все приходит с тренировок. Это тяжело, но нужно тренировать. Она была не готова. Она выключилась и не была готова включаться. Не надо ждать чуда», — сказала Тутберидзе.

Садкова заняла 14-е место.

На чемпионате России Петросян получила за произвольную программу 149,43 балла и 235,95 балла в сумме, выиграв турнир в третий раз. В программе она не сумела чисто исполнить ни один из элементов ультра-си — на тройном акселе она сделала степ-аут, упала с четверного тулупа, а на втором четверном тулупе вместо четырех оборотов сделала два.

Международный союз конькобежцев (ISU) в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

Ранее Тутберидзе высказалась о подготовке Петросян к Олимпиаде.