«Шансов возглавить нет»: легенда сборной России о возможном тренерстве в Европе

Экс-футболист сборной России Жирков: шансов возглавить «Челси» нет
Александр Вильф/РИА Новости

Бывший футболист сборной России и лондонского «Челси» Юрий Жирков прокомментировал перспективы тренерской карьеры в клубах, где он ранее работал, передает «РБ Спорт».

«У меня тренерская карьера развивается, все нормально. Поставить цель потренировать все клубы, в которых я играл? Неплохая идея. Возглавить «Челси»? Ну, шансов нет, меня с фотографий стирать будут», — заявил Жирков.

Последним клубом футболиста стали подмосковные «Химки». Он провел за клуб три матча. До этого он выступал за «Зенит» на протяжении пяти лет и три раза становился чемпионом России.

Также Жирков известен по выступлениям за ЦСКА, с которым он дважды выигрывал чемпионат России, четыре раза Кубок страны, а в сезоне-2004/05 ему покорился Кубок УЕФА. В Англии россиянин играл за лондонский «Челси». В составе «пенсионеров» ему также удалось выиграть чемпионат страны и стать обладателем Кубка Англии.

Жирков провел 104 матча за сборную России, забив в них два мяча. В составе национальной команды в 2008 году он занял третье место на чемпионате Европы по футболу.

Ранее Валерию Карпину подобрали лучший клуб для тренерства.

